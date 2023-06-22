Відомий український боксер запропонував реванш росіянину, якого вже перемагав на його території

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик кинув виклик чемпіону WBA з Росії. Українець уже перемагав його у 2013-му році.

Український ексчемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик звернувся до діючого чемпіона WBA Дмитра Бівола. Наш боксер хоче перемогти росіянини ще один раз.

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Попередній бій закінчився перемогою Гвоздика на території суперника

Олександр перемагав росіянина на Універсіаді у 2013-му році, яка відбувалася в Казані. Тоді українець став переможцем змагань у ваговій категорії до 81 кілограма, а росіянин задовольнився сріблом.

Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?

– написав Гвоздик, опублікувавши фото з церемонії нагородження.

Чим відомий Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC. Українець у жовтні 2019 року програв технічним нокаутом бій проти росіянина Артура Бетербієва, після чого вирішив завершити кар'єру. У лютому 2023-го року Гвоздик відновив кар'єру і вже провів два переможні поєдинки. Свій останній бій 36-річний українець провів у травні, коли достроково переміг Річарда Болотника з Латвії.