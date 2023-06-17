Популярний спортсмен країни 404 розповів, чи контактував із Олександром Усиком після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Алєксандр Повєткін не розуміє, чому український боксер так сильно підтримує свою рідну країну у цій ситуації, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Більше не підтримує українця

Цікаво, що під час інтерв'ю журналіст не раз наголошував, що це "СВО". Сам Повєткін сказав слово "війна, яка забирає життя багатьох спортсменів". Чи отримає Алєксандр за те, що назвав війну війною, а на "спецоперацією"?

Боксер із ворожої країни запевнив, що Усика змусили прийняти таку проукраїнську позицію та заявив, що більше не спілкується, та не підтримує Усика у поєдинках. Ну так, на Росії ж заведено бути патріотом лише на словах, а коли приходить до дій, то усі стають псевдопатріотами "вєлікой страни".

Я чесно скажу, я знав його з іншого боку. Напевно, йому не залишили вибору, якісь сили його змусили. Щось трапилося, що він почав нести всяку нісенітницю. Про мене там почали говорити. Напевно, щось...не знаю. Чи можна сказати, що він став іншою людиною для мене? Можу сказати так, що я за нього більше не вболіваю,

– відповів Повєткін.

Також Повєткін впевнений, що бій Усика із Тайсоном Ф'юрі буде цікавим для прихильників боксу. Однак цього поєдинку за абсолют може не бути через вибагливого британця. Натомість українець може вийти у ринг проти Деніела Дюбуа, якого теж високо оцінив росіянин.

Нагадаємо, що Дюбуа є обов'язковим суперником по захисту титулу по версії WBA. Поєдинок повинен відбутись наприкінці серпня у Польщі. Водночас словесна перепалка між Усиком та Ф'юрі час від часу продовжується.

До слова. Алєксандр Повєткін оголосив про закінчення кар'єри після нокауту від Ділліана Уайта. Той поєдинок відбувся у березні 2021 року та закінчився у четвертому раунді перемогою британця. На рахунку росіянина 36 перемог (25 – нокаутом). Також у його доробку три поразки та одна нічия.