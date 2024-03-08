Український боксер Олександр Гвоздик поділився думками щодо поєдинку свого земляка Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі. Він дав свій прогноз на бій.

Боксер виокремив стрімкий розвиток Олександра Усика. Гвоздик пригадав, коли він тільки перейшов у хевівейт.

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Усик – Ф'юрі: кого обрав Гвоздик

"Я так скажу. Щойно Усик перейшов у хевівейт, а Ф'юрі приблизно в цей же час побив Вайлдера, мені здавалося, що Сашкові буде дуже складно. І навіть більше. Тоді я не бачив, як взагалі він може перемогти Ф'юрі. А зараз я навіть трохи більше схиляюся на користь Усика.

Десь 60/40. Тому що я знаю, як він працює. І тому що я бачу, що в цей же самий час із Ф'юрі відбувається щось не те", – сказав він.

Гвоздик вважає, що в Усика більше шансів на перемогу. Однак, за його словами, у поєдинку може статися що завгодно. Він також пояснив свій вибір:

"Мені здається, що "ігри розуму" від Сашка спрацювали. Думаю, Усик і справді сидить у голові у Ф'юрі. І його це гризе. Це перший момент. Другий момент у тому, що ще давно у Ф'юрі був невиразний бій із дуже дрібним Стівом Каннінгхемом. А раптом Ф'юрі, який двічі переміг страшного і величезного панчера Вайлдера, володіє навичкою добре протидіяти ось таким ось суперникам – великим, сильним і б'ючим?

А раптом при цьому його "ахіллесова п'ята" – це такі швидкі, маневрені та невеликі боксери, як Сашко Усик? Тому в мене фаворит Усик. Але при цьому я б не списував Ф'юрі з рахунків. Це небезпечний бій. Відбутися може все що завгодно", – додав боксер.

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