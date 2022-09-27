Гвоздик: Якщо комусь це не подобається, то вибачте

В інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр гвоздик розповів про своє повернення на ринг. Боксер зізнався, що саме змусило відновити його спортивну кар'єру.

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Я вам казав, що це був комплекс причин, чому я закінчив кар'єру. По-перше, це поразка. Це впливає на гроші, які ти заробляєш. А я завжди казав, що я тут не тільки через пояси… Я не можу сказати, що в мене немає свого власного его. Тому що, звичайно, так – я хочу бути чемпіоном, я хочу пояси,

– сказав Гвоздик.

"Але на першому місці для мене завжди були гроші у професійному боксі. І, якщо комусь це не подобається, то вибачте. Я просто кажу так, як це є насправді. І мені здається, що так насправді для усіх. Окрім тих, хто просто... Просто всі боксери знають, що про це говорити не можна. Якщо ти хочеш битися за медалі, то залишайся у любительському боксі", – зазначив Олександр.

Нагадаємо, що Олександр вирішив повісити рукавиці на цвях у червні 2020 року. В своєму останньому поєдинку він поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку.

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