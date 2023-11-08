Гутцайт написав заяву про відставку з посади міністра молоді та спорту

До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку.

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він заявив, що заяву буде розглянуто найближчим часом.

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Варто відзначити, що Гутцайт вирішив "зіграти на випередження". Адже за день до цього, 7 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував можливе звільнення Гутцайта з міністерської посади.

При цьому звільнення Гутцайта не вперше розглядається в стінах Верховної Ради. 3 серпня відбулося засідання Комітету молоді та спорту щодо його відставки. Однак комітет в складі депутатів Кожемякіна, Суркіса та Мазурашу проголосували проти.

При цьому ще влітку 2023 року Гутцайт сам заявляв, що піде у відставку з посади міністра. Все заради того, щоб "зосередитись на роботі в НОК". Адже в листопаді 2022 року його було обрано президентом Національного олімпійського комітету. І його чимало критикували за те, що він поєднує ці дві посади. Хоча під час балотування обіцяв, що не буде займати дві посади одночасно.

Нагадаємо, що Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту 4 березня 2020 року. Саме тоді був сформований новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем. Сам Гутцайт до цього зумів пройти до Верховної Ради по списку від "Слуги народу" – він був під 81-м номером (це було прохідне місце). Але відмовився від депутатського мандату.