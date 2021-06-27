У грудні, – Лопес-старший заговорив про реванш його сина з Ломаченком

Василь Ломаченко у ніч із 26 на 27 червня переміг Масайоші Накатані у Лас-Вегасі. Після яскравого нокауту Лопес-старший заговорив про другий бій Теофімо проти українського боксера.

Невже домовляться про реванш

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, прокоментував успішне повернення Василя Ломаченка на ринг. Українець реабілітувався в очах своїх прихильників після поразки у жовтні 2020 року.

До теми Вигравай свій бій, давай проведемо реванш, – Ломаченко звернувся до Лопеса після бою з Накатані

Команда американського боксера залишилась задоволеною поєдинком українця. За словами старшого Лопеса, Накатані – високий та повільний боксер. Теофімо був впевнений, що цим зможе скористатись Ломаченко. Фанати боксу побачили відмінний бій.

Після поєдинку Лопес-старший заговорив про реванш його сина проти Василя.

У жовтні 2020 року Лопес здолав Ломаченка у 12-раундовому бою. Суддівські записки визначили переможця. Американець забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Мій син б'ється проти Камбососа 14 серпня. У нас є контракт з Top Rank на наступний бій в грудні в "Madison Square Garden". Хочу сказати всьому світу, що ми готові до реваншу, вдруге нам буде набагато легше. Але проведення реваншу залежить від мого сина, як він себе почуває. Він може перейти в першу напівсередню вагу, Ломаченко туди не піде,

– заявив тренер Лопеса.

Усе для другого бою з Ломаченком

У бою проти Накатані українець показав крутий рівень боксу, але у бою проти Теофімо довів , що не зможе виступати у першій напівсередній вазі. Тому американська команда готова допомогти Василю та провести реванш у легкій вазі.

Думаю, у Теофімо залишилося два бої в легкій вазі. Я думаю, що він проведе бій проти Камбососа і проти Ломаченка в грудні 2021 року,

– сказав Лопес-старший.

Цікаво, що після свого поєдинку Ломаченко також запропонував Теофімо знов вийти на ринг один проти одного.