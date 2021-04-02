Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний розповів, що думає про ситуацію з травмованими в збірній України і кадрові рішення Андрія Шевченка. На думку Грозного, нашій національній команді не вистачило півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Грозний заявив, що незважаючи на відсутність деяких провідних гравців через травми, саме "динамівець" міг би допомогти збірній в складний момент.

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У нас відсутня група футболістів – Ярмоленко, Степаненко, Циганков, Бєсєдін. Але, на мій погляд, збірній не вистачає Віталія Буяльського. Я не даю рекомендації тренерам, але констатую факт, що в складних матчах Динамо саме Віталій витягав динамівців, забивав важливі голи,

– заявив Грозний.

За словами нашого співвітчизника, Буяльський вписався б у тактичні схеми Андрія Шевченка, оскільки є універсальним футболістом.

"Він універсальний футболіст і може грати в схемах Андрія Шевченка: і в ромбі, і на позиції опорника, і під нападниками. Знаю це по спільній з ним роботі в Говерлі. Думаю, до фінальної частини Євро Шевченко ще перегляне кандидатів і все-таки включить Буяльського в заявку збірної", – поділився своєю думкою Грозний.

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