Ми повинні стати командою, – Шевченко назвав причину провалу з Казахстаном
Україна знову втратила очки у відборі на ЧС-2022. 31 березня наша команда зіграла внічию з Казахстаном. Після матчу наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував цей результат.
Джерело:24 канал
Наставник "жовто-синіх" заявив, що всю відповідальність за такий результат зустрічі він бере на себе.
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"Думаю, що коли створюється така кількість моментів, а потім вони тринькають, то суперник, у якого був один шанс, забиває. І ми продовжуємо далі не використовувати свої моменти. Кінцівка мені не сподобалася. Повинна бути організація, а наші гравці втратили свої позиції. У перерві я сказав хлопцям, щоб вони не тринькали моменти. Повинні були закривати матч", – зазначив Шевченко.
Це дзвіночок, дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні стати командою. Це тривожні моменти – там помилку допустили, тут помилка і покарали нас,
– підсумував він.
Україна – Казахстан: коротко
- Матч на НСК "Олімпійський" завершився результативною нічиєю 1:1.
- Українці відкрили рахунок у дебюті гри завдяки голу Романа Яремчука. Попри зливу моментів біля воріт Казахстану наші гравці не змогли подвоїти перевагу.
- Після перерви Казахстан несподівано зрівняв рахунок. Попри тиск команди Андрія Шевченка рахунок на табло не змінився.
- Таким чином, Україна за 3 тури набрала всього 3 очки та перебуває на 2 місці. Втім, усі. окрім Франції та нашої команди, зіграли на матч менше.
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