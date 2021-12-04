Гравці Спеції можуть випити келих вина перед грою: Коваленко шокований звичаями італійців

Футболіст Спеції та збірної України Віктор Коваленко розповів про звичаї в Італії. За його словами, футболісти можуть вживати алкоголь перед матчами.

Коваленко: Келих вина на вечерю

Віктор розповів, що футболісти Спеції можуть дозволити собі келих вина перед іграми. Спершу його це неабияк дивувало.

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У команді увечері перед грою футболісти можуть випити келих вина на вечерю. Коли я вперше побачив, подумав: Ну як? Неможливо,

– зі здивуванням розповів гравець збірної України.

Коваленко заявив, що приклад італійських футболістів він не наслідував.

"Я пробував? Ні. Не можу так. Я вже звик – вода. Келих вина – не знаю, як це їм допомагає. Був шокований спочатку", – сказав Віктор.

провів за Спецію 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Наразі Спеція з одним очком переваги над зоною вильоту розташувалася на 17 місці у Серії А.

У лютому 2021-го Коваленко перебрався в Аталанту з Шахтаря, однак відразу закріпитися в складі першої команді не зумів і провів один матч.

Український півзахисник перейшов на правах оренди в Спецію. Контракт підписали в серпні 2021-го, він розрахований на один рік.

У сезоні-2021/2022 Коваленко