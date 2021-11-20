Аталанта – Спеція 5:2
Голи: Палашич, 18, 41, Сапата, 38 (п), Муріель, 83, Маліновський, 89 – Нзола, 11, 90+1
Аталанта проти Спеції – це українська битва у Серії А. Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних господарів. Натомість Віктор Коваленко з'явився на полі у складі гостей з перших секунд.
Варте уваги Якщо не вилетимо – це буде як перемога у Лізі чемпіонів, – Шевченко перед дебютом у Дженоа
Першими нулі на табло розмочили гості. Верде завдав удару з-за меж штрафного – голкіпер Спеції у ефектному стрибку перевів постріл у поперечину. Але м'яч відлетів на добиванні Нзолі, якому нічого не залишалось, як відкрити рахунок у грі – 0:1.
Однак на цьому не завершилось. Суддя вказав нападнику бергамівського клубу перебити пенальті. Цього разу Сапата був влучним – 2:1.
Вже через три хвилини господарі забили втретє. Палашич відгукнувся на передачу у штрафному суперника та без роздумів пробив у кут воріт Спеції – 3:1.
Відразу після відпочинку небезпечно було біля воріт Спеції. М'яч після удару Палашича "поцілувався" із стійкою.
На 60-й хвилині на поле вийшов Маліновський, а вже через чотири хвилини на лаву запасних сів його земляка зі Спеції Коваленко. Дуже невиразний матч у виконанні Віктора.
На 66-й хвилині Нзола відгукнувся на передачу, яка вивела його віч-на-віч з голкіпером суперника. Але таку чудову нагоду футболіст змарнував, воротар у яскравому стрибку став на заваді голу.
Перший гол у другому таймі забив Муріель. Палашич віддав передачу поруч з воротарським майданчиком, яку ударом з-під ноги захисника Христова замкнув Муріель – 4:1.
В останні хвилини команди забили по одному голу. На 89-й хвилині Маліновський ударом з-за меж штрафного забив п'ятий гол Аталанти у матчі. А крапку у зустрічі у складі Спеції поставив Нзола – у нього дубль.
- Аталанта впевнено розгромила Спецію на власному полі – 5:2. Маліновський став переможцем в українському протистоянні з Коваленком у Серії А.
- Після звитяги бергамівський клуб із 25 очками посідає 4 місце у турнірній таблиці. Щоправда, така ж кількість пунктів у третього Інтера, але свій матч "нерадзуррі" у цьому турі ще не зіграли.
- Спеція все ніяк не може вибратись із підвалин італійської першості – 11 балів та лише 16-та позиція серед 20 клубів.
Аталанта – Спеція відеоогляд матчу