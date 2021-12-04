Коваленко: Келих вина на вечерю
Віктор розповів, що футболісти Спеції можуть дозволити собі келих вина перед іграми. Спершу його це неабияк дивувало.
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У команді увечері перед грою футболісти можуть випити келих вина на вечерю. Коли я вперше побачив, подумав: Ну як? Неможливо,
– зі здивуванням розповів гравець збірної України.
Коваленко заявив, що приклад італійських футболістів він не наслідував.
"Я пробував? Ні. Не можу так. Я вже звик – вода. Келих вина – не знаю, як це їм допомагає. Був шокований спочатку", – сказав Віктор.
- Наразі Спеція з одним очком переваги над зоною вильоту розташувалася на 17 місці у Серії А.
- У лютому 2021-го Коваленко перебрався в Аталанту з Шахтаря, однак відразу закріпитися в складі першої команді не зумів і провів один матч.
- Український півзахисник перейшов на правах оренди в Спецію. Контракт підписали в серпні 2021-го, він розрахований на один рік.