Коваленко: Келих вина на вечерю

Віктор розповів, що футболісти Спеції можуть дозволити собі келих вина перед іграми. Спершу його це неабияк дивувало.

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У команді увечері перед грою футболісти можуть випити келих вина на вечерю. Коли я вперше побачив, подумав: Ну як? Неможливо,

– зі здивуванням розповів гравець збірної України.

Коваленко заявив, що приклад італійських футболістів він не наслідував.

"Я пробував? Ні. Не можу так. Я вже звик – вода. Келих вина – не знаю, як це їм допомагає. Був шокований спочатку", – сказав Віктор.

До слова. У сезоні-2021/2022 Коваленко провів за Спецію 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.