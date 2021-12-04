Коваленко: Бокал вина на ужин

Виктор рассказал, что футболисты могут позволить себе бокал вина перед играми. Сперва его это очень удивляло.

Смотрите также Аталанта Малиновского уничтожила Специю Коваленко: видео голевой перестрелки в Серии А

В команде вечером перед игрой футболисты могут выпить бокал вина на ужин. Когда я впервые увидел, подумал: Ну как? Невозможно,

– с удивлением рассказал игрок сборной Украины.

Коваленко заявил, что примеру итальянских футболистов он не последовал.

"Я пробовал? Нет. Не могу так. Я уже привык – вода. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был шокирован сначала", – сказал Виктор.

К слову. В сезоне-2021/2022 Коваленко провел за Специю 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.