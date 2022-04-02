Гравці Полісся відмовились від частини зарплати: клуб збирає гроші на потреби ЗСУ

Війна застала житомирське Полісся на тренувальному зборі у Туреччині. Футболісти першолігового клубу активно включились у волонтерство.

Як Полісся допомагає Україні

Головний тренер житомирського клубу Юрій Калітвінцев розповів, як команда допомагає Україні, яка потерпає від нападу Росії. За словами наставника, з першого дня війни Полісся перервало підготовчий закордонний збір та почали займатись волонтерством.

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Футболісти одноголосно відмовились від частини зарплати, яку перерахували на потреби української армії. На думку Калітвінцева, кожен повинен робити максимум для перемоги України над країною-агресора.

Всі наші гравці, спортивні функціонери на період військових дій відмовились від значної частини заробітної плати і перерахували всі зібрані кошти на потреби захисту країни. Нашими силами були зібрані та направлені в гарячі точки України тони гуманітарних вантажів. У складний період кожен на своєму місці повинен робити максимум для перемоги країни. І футбольний клуб Полісся – не виключення,

– сказав наставник Полісся.

Відзначимо, що житомирський клуб організовує благодійні матчі у Чехії. Усі виручені кошти витрачає на допомогу українцям. Один із таких зустрічей відвідав український боксер Олександр Усик, який виїхав за кордон заради реваншу проти Ентоні Джошуа.

Саме у футболці Полісся Усик здійснив свою футбольну мрію – дебютував у професійній команді.

Першу частину сезону Полісся закінчилось на 9-му місці у таблиці Першої ліги України.