Как Полесье помогает Украине

Главный тренер житомирского клуба Юрий Калитвинцев рассказал, как команда помогает Украине, которая страдает от нападения России. По словам наставника, с первого дня войны Полесье прервало подготовительный заграничный сбор и начали заниматься волонтерством.

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Футболисты единогласно отказались от части зарплаты, перечисленной на нужды украинской армии. По мнению Калитвинцева, каждый должен делать максимум для победы Украины над страной-агрессором.

Все наши игроки, спортивные функционеры на период военных действий отказались от большого числа заработной платы и перечислили все собранные средства на нужды защиты страны. Нашими силами были собраны и направлены в горячие точки Украины тонны гуманитарных грузов. В трудный период каждый на своем месте должен делать максимум для победы страны. И футбольный клуб Полесья – не исключение,

– сказал наставник Полесья.

Отметим, что житомирский клуб устраивает благотворительные матчи в Чехии. Все вырученные средства тратят на помощь украинцам. Одну из таких встреч посетил украинский боксер Александр Усик, уехавший за границу ради реванша против Энтони Джошуа.

Именно в футболке Полесья Усик осуществил свою футбольную мечту – дебютировал в профессиональной команде.

Первая часть сезона Полесья закончилась на 9-м месте в таблице Первой лиги Украины.