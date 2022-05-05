Гравці Динамо прибули у розташування збірної України: яскраві фото

Національна команда поповнюється гравцями. У розташування збірної прибули гравці Динамо.

Залишилося почекати легіонерів

До табору національної команди у Словенії прибули представники київського Динамо. Також разом з ними приїхав і Артем Довбик, який останнім часом тренувався з киянами.

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Серед новоприбулих Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін.



Гравці Динамо прибули до національної команди / Фото УАФ

Раніше до команди доєдналися гравці Шахтаря та Дмитро Різник (Ворскла), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк (обидва – Дніпро-1).



Також разом з киянами прибув і Довбик / Фото УАФ

Дещо пізніше у команду прибудуть українські легіонери, які виступають за кордоном.



Згодом до команди доєднаються легіонери / Фото УАФ

Кияни приїхали дещо пізніше, оскільки 4 травня Динамо зіграло благодійний матч проти швейцарського Базеля. Український клуб переміг з рахунком 2:3.

Збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та поєдинків Ліги націй УЄФА 2 травня в тренувальному центрі Асоціації футболу Словенії неподалік Любляни.

Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Початок поєдинку – о 21:45.

Переможець цього поєдинку зіграє проти збірної Уельсу.

Далі на "синьо-жовтих" чекають три зустрічі в рамках Ліги націй-2022/2023 проти збірних Ірландії (8 червня в гостях та 14 червня у Польщі) та Вірменії (11 червня у Польщі).

Перед матчем проти Шотландії підопічні Олександра Петракова проведуть 5 підготовчих спарингів. І це без урахування зустрічі проти Боруссії Менхенгладбах, яка відбудеться 11 травня.

Тренувальний збір у Словенії триватиме майже місяць.

4 травня, у продаж надійшла чергова партія квитків на матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна. Щоб отримати квиток на поєдинок читайте детальніше за посиланням.