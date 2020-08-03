Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов не зумів допомогти команді зберегти прописку у Серії А. В останньому матчі команда поступилась "Пармі" та покинула елітний італійський дивізіон.

2 серпня в чемпіонаті Італії відбулись останні матчі Серії А. "Лечче" Шахова прикро поступився "Пармі" з рахунком 3:4 та вилетів із Серії А, пише 24 канал.

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Покинув елітний дивізіон

У 38 турі проти "Парми" український півзахисник вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Всього у активі українця у складі "Лечче" 24 поєдинки, 1 забитий м'яч та три асисти у сезоні 2019/20. Він перебрався у італійський клуб у 2019 році.

Додамо, що Шахов отримав високу оцінку за матч у 38 турі. За свої дії українець отримав від WhoScored оцінку 7,05 (загальнокомандний бал – 6,72).

Українець взяв участь у третьому голі команди. Після його удару головою м'яч потрапив у стійку воріт суперника, а на добиванні був форвард Лападула.

Шахов здійснив 29 дотиків до м'яча, 1 із 17 передач була неточною.

Цей сезон став першим із 2012 року, коли "Лечче" зумів повернулося до елітного італійського дивізіону. Як виявилось, що ненадовго.

"Лечче" набрав 35 пунктів і розташувався на 18 місці у турнірній таблиці. У підсумку команда українця покинула Серію А. Йому не вистачило 4 пунктів до "Дженоа", щоб вибратись із підвалин таблиці.

"Дженоа" зберіг прописку в лізі завдяки перемозі в матчі проти "Верони" – 3:0.

Окрім "Лечче" понизились у дивізіоні СПАЛ та "Брешія".