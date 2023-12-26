Дотримався обіцянки: гравець Шахтаря подарував матері будинок – зворушливе відео
Джерело:інстаграм Егіналду
Легіонер Шахтаря Егіналду зробив зворушливий подарунок для своєї мами. Він подарував їй будинок.
Бразилець придбав будинок для найдорожчої людини у своєму рідному місті Монсан. Футболіст опублікував допис у соцмережах, показавши зворушливі кадри того, як веде маму в нове житло.
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Зворушливий вчинок футболіста
"Я зміг виконати свою обіцянку – подарувати новий будинок моїй королеві. Я просто маю подякувати Богові за все, що він зробив і робить у моєму житті.
Якщо одного разу я зможу виграти половину битв, які виграла ти, моя королева, то стану найдосконалішою людиною в цьому світі.
Поважай батька твого і матір свою, щоб довгими були дні твої на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі", – написав Егіналду.
Як гравець подарував мамі подарунок: дивіться відео
Що відомо про гравця
- Зазначимо, що легіонеру Шахтаря 19-років. Егіналду став наймолодшим бразильським бомбардиром донецького клуба у єврокубках. Він перевершив досягнення 4-річної давнини, яке належало Тете. У більш юному віці забивали за гірників на міжнародній арені тільки венесуелець Кевін Келсі і румун Чипріан Маріка.
- Бразилець приєднався до "гірників" влітку поточного року.
- За український клуб він зіграв 9 матчів, забив 1 гол.