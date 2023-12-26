Бразилець придбав будинок для найдорожчої людини у своєму рідному місті Монсан. Футболіст опублікував допис у соцмережах, показавши зворушливі кадри того, як веде маму в нове житло.

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Зворушливий вчинок футболіста

"Я зміг виконати свою обіцянку – подарувати новий будинок моїй королеві. Я просто маю подякувати Богові за все, що він зробив і робить у моєму житті.

Якщо одного разу я зможу виграти половину битв, які виграла ти, моя королева, то стану найдосконалішою людиною в цьому світі.

Поважай батька твого і матір свою, щоб довгими були дні твої на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі", – написав Егіналду.

Як гравець подарував мамі подарунок: дивіться відео

Що відомо про гравця