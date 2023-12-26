Бразилец приобрел дом для самого дорогого человека в родном городе Монсан. Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, показав трогательные кадры того, как уводит маму в новое жилье.
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Трогательный поступок футболиста
"Я смог выполнить свое обещание – подарить новый дом моей королеве. Я просто должен поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни.
Если однажды я смогу выиграть половину битв, которые выиграла ты, моя королева, то стану самым совершенным человеком в этом мире.
Уважай отца твоего и мать свою, чтобы долгими были дни твои на земле, которую Господь, твой Бог, дает тебе», – написал Эгиналду.
Как игрок подарил маме подарок: смотрите видео
Что известно об игроке
- Отметим, что легионеру Шахтера 19 лет. Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром донецкого клуба в еврокубках. Он превзошел достижение 4-летней давности, принадлежавшее Тете. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.
- Бразилец присоединился к "горнякам" летом текущего года.
- За украинский клуб он сыграл 9 матчей, забил 1 гол.