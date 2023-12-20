Чинний чемпіон України донецький Шахтар має намір не лише захистити титул на внутрішній арені, а й якомога далі пройти в єврокубках. Але для цього необхідно вдало підготуватися під час зимових навчально-тренувальних зборів.

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Шахтар проведе спаринг проти Леха

Команда Маріно Пушича пішла у відпустку, яка триватиме кілька тижнів, після чого проведе збори у Туреччині. Вже відомий перший спаринг-партнер "гірників".

25 січня у Белеку Шахтар проведе товариський матч проти польського Леха, який зіграє два контрольні матчі за день. Спочатку проти Шахтаря, а потім – проти словенського Марібора.

Варто зазначити, що Шахтар про проведення товариського матчу поки не оголошував. Це зробила пресслужба Леха.

Потрібно знати. Перший офіційний поєдинок у 2024 році Шахтар проведе 15 лютого проти французького Марселя у стадії плей-оф Ліги Європи. Це буде перша зустріч у межах двохматчевого протистояння.