Гравець Атлетіко забив розкішним ударом із центра поля: відео голу

Атлетіко 9 січня зіграв центральному матчі туру Ла Ліги. Красивий гол залетів у ворота Вільярреала.

Неймовірна гармата

Атлетіко вдалось забити швидкий гол. Вже на 10-й хвилині рахунок у зустрічі був 0:1 на користь гостей.

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Анхель Корреа перехопив передачу суперника та без роздумів пробив із центрально кола. М'яч залетів за комірець голкіперу, який вийшов із лінії воріт. Красивим взяттям воріт "матрацники" вийшли вперед.

Для 26-річного відтягнутого нападника цей гол став 7-м у сезоні-2021/2022. За 26 зіграних матчів зробив 5 асистів. Корреа нещодавно підписав нову угоду з Атлетіко до кінця червня 2026 року.

Ще до перерви господарі зрівняли цифри на табло. Після відпочинку клуби забили ще по одному голу та встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

Вже у компенсований до матчу час Атлетіко заробило вилучення. Червону картку перед собою побачив Жоффрей Кондогбіа.

Мирова принесла обом командам по одному очку. Атлетіко з 33 пунктами посідає 4 місце, а Вільярреал йде 8-м, маючи у своєму активі 29 балів.

Відеоогляд матчу Вільярреал – Атлетіко (гол Корреа з 0:32)