Невероятная пушка
Уже на 10-й минуте счет во встрече был 0:1 в пользу гостей.
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Анхель Корреа перехватил передачу соперника и без раздумий пробил из центрально круга. Мяч залетел за воротник вышедшему с линии ворот голкиперу. Красивым взятием ворот "матрасники" вышли вперед.
Еще до перерыва хозяева сравняли цифры на табло. После отдыха клубы забили еще по одному голу и установили окончательный счет встречи – 2:2.
Уже в компенсированное к матчу время Атлетико заработало удаление. Красную карточку перед собой увидел Жоффре Кондогбья.
- Мировая принесла обеим командам по одному очку. Атлетико с 33 пунктами занимает 4 место, а Вильярреал идет 8-м, имея в своем активе 29 баллов.
Видеообзор матча Вильярреал – Атлетико (гол Корреа с 0:32)