Цими вихідними в іспанській Ла Лізі пройдуть матчі 17 туру сезону 2023-2024. Однією з центральних ігор вікенду буде зустріч між Валенсією та Барселоною, пише 24 канал. Початок – 16 грудня (субота) о 22:00 за київським часом.
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Відкат після успішного старту
Обидві команди трохи здали після непоганого старту. Каталонці вже шість разів встигли втратити очки, а минулого туру поступились лідеру Жироні.
Як наслідок, підопічні Хаві відкотились на четверту сходинку, відстаючи від першого на 7 очок. У свою чергу Валенсія на старті йшла поблизу зони єврокубків.
Проте в останніх чотирьох матчах "кажани" взяли лише один бал і зараз посідають 11 місце. Також поки не вражає Роман Яремчук. Українець провів вже 12 матчів за Валенсію, але відзначитись голом зміг лише в Кубку у воротах Ароси з четвертого дивізіону.
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Букмекери вважають Барселону явним фаворитом у бою з левантійцями. Коефіцієнт на успіх "блаугранас" становить 1,73, тоді як господарів – аж 5.00. Нічия ж оцінюється у 4,00.
Також експерти очікують на чимало голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,87, тоді як на ТМ – за 2,04. Головними кандидатами на забитий гол є наступні гравці:
- Роберт Левандовський (Барселона) – 2,00
- Ферран Торрес (Барселона) – 2,40
- Рафінья (Барселона) – 2,60
- Жоау Феліш (Барселона) – 2,70
- Уго Дуро (Валенсія) – 2,80
- Ламін Ямал (Барселона) – 2,80
- Роман Яремчук (Валенсія) – 3,00
- Дієго Лопес (Валенсія) – 3,00
- Ілкай Гюндоган (Барселона) – 3,50