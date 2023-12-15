Цими вихідними в іспанській Ла Лізі пройдуть матчі 17 туру сезону 2023-2024. Однією з центральних ігор вікенду буде зустріч між Валенсією та Барселоною, пише 24 канал. Початок – 16 грудня (субота) о 22:00 за київським часом.

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Відкат після успішного старту

Обидві команди трохи здали після непоганого старту. Каталонці вже шість разів встигли втратити очки, а минулого туру поступились лідеру Жироні.

Як наслідок, підопічні Хаві відкотились на четверту сходинку, відстаючи від першого на 7 очок. У свою чергу Валенсія на старті йшла поблизу зони єврокубків.

Проте в останніх чотирьох матчах "кажани" взяли лише один бал і зараз посідають 11 місце. Також поки не вражає Роман Яремчук. Українець провів вже 12 матчів за Валенсію, але відзначитись голом зміг лише в Кубку у воротах Ароси з четвертого дивізіону.

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Букмекери вважають Барселону явним фаворитом у бою з левантійцями. Коефіцієнт на успіх "блаугранас" становить 1,73, тоді як господарів – аж 5.00. Нічия ж оцінюється у 4,00.

Також експерти очікують на чимало голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,87, тоді як на ТМ – за 2,04. Головними кандидатами на забитий гол є наступні гравці:

  • Роберт Левандовський (Барселона) – 2,00
  • Ферран Торрес (Барселона) – 2,40
  • Рафінья (Барселона) – 2,60
  • Жоау Феліш (Барселона) – 2,70
  • Уго Дуро (Валенсія) – 2,80
  • Ламін Ямал (Барселона) – 2,80
  • Роман Яремчук (Валенсія) – 3,00
  • Дієго Лопес (Валенсія) – 3,00
  • Ілкай Гюндоган (Барселона) – 3,50