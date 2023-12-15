Цими вихідними в іспанській Ла Лізі пройдуть матчі 17 туру сезону 2023-2024. Однією з центральних ігор вікенду буде зустріч між Валенсією та Барселоною, пише 24 канал. Початок – 16 грудня (субота) о 22:00 за київським часом.

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Відкат після успішного старту

Обидві команди трохи здали після непоганого старту. Каталонці вже шість разів встигли втратити очки, а минулого туру поступились лідеру Жироні.

Як наслідок, підопічні Хаві відкотились на четверту сходинку, відстаючи від першого на 7 очок. У свою чергу Валенсія на старті йшла поблизу зони єврокубків.

Проте в останніх чотирьох матчах "кажани" взяли лише один бал і зараз посідають 11 місце. Також поки не вражає Роман Яремчук. Українець провів вже 12 матчів за Валенсію, але відзначитись голом зміг лише в Кубку у воротах Ароси з четвертого дивізіону.

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Букмекери вважають Барселону явним фаворитом у бою з левантійцями. Коефіцієнт на успіх "блаугранас" становить 1,73, тоді як господарів – аж 5.00. Нічия ж оцінюється у 4,00.

Також експерти очікують на чимало голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,87, тоді як на ТМ – за 2,04. Головними кандидатами на забитий гол є наступні гравці:

Роберт Левандовський (Барселона) – 2,00

Ферран Торрес (Барселона) – 2,40

Рафінья (Барселона) – 2,60

Жоау Феліш (Барселона) – 2,70

Уго Дуро (Валенсія) – 2,80

Ламін Ямал (Барселона) – 2,80

Роман Яремчук (Валенсія) – 3,00

Дієго Лопес (Валенсія) – 3,00

Ілкай Гюндоган (Барселона) – 3,50

Історія матчів. Барселона та Валенсія зустрічались 227 разів – 111 перемог каталонців, 60 успіхів левантійців та 56 нічиїх. Останні п'ять матчів залишились за "блаугранас", в тому числі дві перемоги по 1:0 минулого сезону.