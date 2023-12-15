Две недели назад в чемпионате Испании Барселона минимально одолела Атлетико в рамках 15-го тура. Единственным голом во встрече отличился эксгравец "матрасников" Жоау Фелиш.

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Во время перерыва во встрече произошла интересная ситуация с защитником Атлетико Хосе Марией Хименесом. Наставник мадридцев Диего Симеоне заменил уругвайца на Сесара Аспиликуэту.

Хосе Мария был взбешен на замену и из-за эмоций ударил кулаком о стену. После этого врачи диагностировали у Хименеса перелом кисти.

Футболисту провели операцию и он смог даже поучаствовать в двух следующих играх Атлетико (против Альмерии в Ла Лиге и Лацио в Лиге чемпионов). На руке Хименеса была только красная повязка.

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