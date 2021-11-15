Дженоа провела перший матч під керівництвом Шевченка

15 листопада 2021 , 11:04
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Джерело:

ФК Дженоа

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко провів із командою перший спаринг. Суперниками підопічного екснаставника збірної України стали гравці молодіжного складу клубу.

Перша перемога для Шевченка у Дженоа

У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних.

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Підопічні Шевченка перемогли з рахунком 3:1. Голами відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі. Представник молодіжної команди Брайан Бочі забив один гол у ворота супернику.

45-річний український фахівець лишився задоволений грою своїх підопічних. 

Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи,
– зазначив Шевченко.

До речі. У неділю, 21 листопада Дженоа проведе перший офіційний матч під керівництвом Андрія Шевченка. "Грифони" зустрінуться у поєдинку проти Роми. 

Шевченко в Дженоа: що відомо

Автор: Дарина Жданович