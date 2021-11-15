Дженоа провела перший матч під керівництвом Шевченка
15 листопада 2021 , 11:04Читать новость на русском
Джерело:ФК Дженоа
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко провів із командою перший спаринг. Суперниками підопічного екснаставника збірної України стали гравці молодіжного складу клубу.
Перша перемога для Шевченка у Дженоа
У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних.
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Підопічні Шевченка перемогли з рахунком 3:1. Голами відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі. Представник молодіжної команди Брайан Бочі забив один гол у ворота супернику.
45-річний український фахівець лишився задоволений грою своїх підопічних.
Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи,
– зазначив Шевченко.
Шевченко в Дженоа: що відомо
- Колишній тренер збірної України 7 листопада очолив італійський клуб Дженоа.
- Шевченко підписав угоду з "грифонами" до кінця червня 2024 року.
- У Дженоа оголосили тренерський штаб українця.
- Також відомо скільки екснаставник "синьо-жовтих" зароблятиме в Італії. Український фахівець отримуватиме майже так само, як на чолі національної команди.