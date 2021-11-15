Дженоа провела перший матч під керівництвом Шевченка

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко провів із командою перший спаринг. Суперниками підопічного екснаставника збірної України стали гравці молодіжного складу клубу.

Перша перемога для Шевченка у Дженоа

У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних.

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Підопічні Шевченка перемогли з рахунком 3:1. Голами відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі. Представник молодіжної команди Брайан Бочі забив один гол у ворота супернику.

45-річний український фахівець лишився задоволений грою своїх підопічних.

Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи,

– зазначив Шевченко.

Шевченко в Дженоа: що відомо

Колишній тренер збірної України 7 листопада очолив італійський клуб Дженоа.

Шевченко підписав угоду з "грифонами" до кінця червня 2024 року.

У Дженоа оголосили тренерський штаб українця.

Також відомо скільки екснаставник "синьо-жовтих" зароблятиме в Італії. Український фахівець отримуватиме майже так само, як на чолі національної команди.

У неділю, 21 листопада Дженоа проведе перший офіційний матч під керівництвом Андрія Шевченка. "Грифони" зустрінуться у поєдинку проти Роми.