Грала як гравець з топ-5, – кривдниця Костюк у Мельбурні пророкує велике майбутнє українці

Паула Бадоса зупинила переможний шлях Марти Костюк на Australian Open-2022. Іспанська тенісистка була шокована високий рівнем гри українки.

Бадоса: Стане однією з найкращих тенісисток світу

19-річна українська тенісистка завершила виступи у Мельбурні на стадії третього кола. Костюк програла шостій ракетці світу. Суперниця українки поділилась емоціями після складної перемоги у матчі з трьома сетами.

До теми Українка Костюк дала бій одній із фавориток Australian Open, але програла

Бадоса зізналась, що віддала багато сил на корті, адже опонентка змушувала багато працювати. Паула, яка перебуває у дружніх стосунках із українкою, залишилась приємно вражена грою киянки. Іспанка пророкує Марті велику та успішну кар'єру.

Марта показала просто шалений теніс, вона грала як гравець з топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже скоро стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала,

– зазначила Бадоса.

Улюблений турнір іспанки

Паула зауважила, що Australian Open є одним із її улюблених турнірів, де вона відчуває неймовірну підтримку.

"Я мотивована, показую хороший теніс, відчуваю впевненість, виграю свої матчі, до того ж це один із моїх улюблених турнірів. Тож мені дуже приємно, що я зможу зіграти тут другого тижня", – додала суперниця Костюк.

Костюк так і не вдалось оформити першу перемогу над опоненткою із топ-10 рейтингу WTA.

Наступною суперницею Бадоси в 1/8 фіналу стане американка Медісон Кіз.

Відзначимо, що українки завершили свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Еліна Світоліна програла Вікторії Азаренко.

Як Костюк виступила на Australian Open