Бадоса: Станет одной из лучших теннисисток мира

19-летняя украинская теннисистка завершила выступления в Мельбурне на стадии третьего круга. Костюк проиграла шестой ракетке мира. Соперница украинки поделилась эмоциями после сложной победы в матче с тремя сетами.

К теме Украинка Костюк дала бой одной из фавориток Australian Open, но проиграла

Бадоса призналась, что отдала много сил на корте, ведь оппонентка заставляла много работать. Паула, которая находится в дружеских отношениях с украинкой, осталась приятно удивлена ​​игрой киевлянки. Испанка предсказывает Марте большую и успешную карьеру.

Марта показала просто безумный теннис, она играла как игрок из топ-5, у нее большой потенциал. Однозначно, она скоро станет одной из лучших теннисисток в мире. Я выложилась на полную, но у меня и выбора не было, потому что Костюк так хорошо играла,

– отметила Бадоса.

Любимый турнир испанки

Паула отметила, что Australian Open является одним из ее любимых турниров, где она ощущает невероятную поддержку.

"Я мотивирована, показываю хороший теннис, чувствую уверенность, выигрываю свои матчи, к тому же это один из моих любимых турниров. Поэтому мне очень приятно, что я смогу сыграть здесь на второй неделе", – добавила соперница Костюк.

Костюк так и не удалось оформить первую победу над оппонентом из топ-10 рейтинга WTA.

Следующей соперницей Бадосы в 1/8 финала станет американка Мэдисон Киз.

Отметим, что украинки завершили свои выступления на открытом чемпионате Австралии. Элина Свитолина проиграла Виктории Азаренко.

Как Костюк выступила на Australian Open