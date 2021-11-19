Готується до реваншу з Джошуа: Усик влаштував дуель поглядів з донькою – милі фото
19 листопада 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:інстаграм himomclub
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик влаштував дуель поглядів зі своєю дочкою Єлизаветою.
В мережі було опубліковано кадри, на яких володар чотирьох поясів та його дочка дивляться один одному у вічі.
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Олескандр Усик з донькою Єлизаветою / Фото instagram.com/himomclub/
Усик та його дружина Катерина виховують трьох дітей – доньку Єлизавету та ще двох синів Кирила й Михайла.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Усик сенсаційно переміг Джошуа 25 вересня на стадіоні Тоттенхема у Лондоні.
- Після поразки британець одразу скористався можливістю реваншу у протистоянні з українським боксером.
- Усик хоче провести майбутній поєдинок за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Усик зазначав, що обидві команди вже готуються до проведення другого бою. За його словами, реванш може відбутися найближчої весни.