Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру

Джерело:ютуб Отдушивдушу
32-річний непереможний боксер з України Денис Берінчик заговорив про завершення кар'єри. Боєць планує повісити рукавички на цвях через 2-3 роки.
Українські прихильники боксу вже понад 20 років насолоджуються боями Дениса Берінчика. Однак зараз спортсмен вже задумується про завершення кар'єри.
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Зараз український боксер зізнався, що його успішна кар'єра підходить до логічного завершення.
Я у боксі вже 21 рік. Якщо брати 36 років, як крайній вік для завершення кар'єри, то виходить, що боксувати мені залишилось 2-3 роки. Я готовий до цього,
– заявив боксер.