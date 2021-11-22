Призер Олімпіади Горуна назвав причину невдалого виступу на чемпіонаті світу з карате
Джерело:інстаграм Станіслава Горуни
Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 Станіслав Горуна розповів, чому невдало виступив на чемпіонаті світу з карате в Дубаї. За словами спортсмена, підготовка до стартів тривала лише два тижні.
Горуна тренувався лише 2 тижні
Каратист розповів, що після Олімпійських ігор в Токіо відчув емоційне вигорання.
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Спортсмен зізнається, що після Олімпіади-2020 взагалі не хотів займатися карате. Через такий емоційний стан та бажання відволіктися, Станіслав погодився на "Танці з зірками".
Останні два місяці я брав участь у "Танцях із зірками". Моя підготовка до чемпіонату світу тривала лише два тижні – один тиждень вдома та один у тренувальному таборі в Єгипті. Тому результат ЧС не виявився добрим для мене,
– розповів Горуна.
- На чемпіонаті світу з карате-2021 у Дубаї українець зазнав поразки ще у першому раунді.
- Для Станіслава це були перші змагання після Олімпіади. Напередодні міжнародного старту українські каратисти провели тренувальний збір у Єгипті.
Виступ інших українців на чемпіонаті світу
- Всього збірній України вдалося завоювати 3 медалі в Дубаї.
- Галина Мельник здобула Україні першу медаль чемпіонату світу з куміте в категорії до 68 кілограмів, українка стала бронзовою призеркою.
- Ще одну "бронзу" виборола Катерина Крива.
- Аніта Серьогіна стала авторкою третьої нагороди України на чемпіонаті світу з карате, вона поповнила скарбничку збірної срібною нагородою.