Призер Олімпіади Горуна назвав причину невдалого виступу на чемпіонаті світу з карате

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 Станіслав Горуна розповів, чому невдало виступив на чемпіонаті світу з карате в Дубаї. За словами спортсмена, підготовка до стартів тривала лише два тижні.

Горуна тренувався лише 2 тижні

Каратист розповів, що після Олімпійських ігор в Токіо відчув емоційне вигорання.

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Спортсмен зізнається, що після Олімпіади-2020 взагалі не хотів займатися карате. Через такий емоційний стан та бажання відволіктися, Станіслав погодився на "Танці з зірками".

Останні два місяці я брав участь у "Танцях із зірками". Моя підготовка до чемпіонату світу тривала лише два тижні – один тиждень вдома та один у тренувальному таборі в Єгипті. Тому результат ЧС не виявився добрим для мене,

– розповів Горуна.

На чемпіонаті світу з карате-2021 у Дубаї українець зазнав поразки ще у першому раунді.

Для Станіслава це були перші змагання після Олімпіади. Напередодні міжнародного старту українські каратисти провели тренувальний збір у Єгипті.

Виступ інших українців на чемпіонаті світу

Всього збірній України вдалося завоювати 3 медалі в Дубаї.

Галина Мельник здобула Україні першу медаль чемпіонату світу з куміте в категорії до 68 кілограмів, українка стала бронзовою призеркою.

Ще одну "бронзу" виборола Катерина Крива.

Аніта Серьогіна стала авторкою третьої нагороди України на чемпіонаті світу з карате, вона поповнила скарбничку збірної срібною нагородою.