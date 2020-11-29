У ніч з 28 на 29 листопада, відбувся поєдинок між Джейком Полом та Нейтом Робінсоном. Перший відправив суперника у глибокий нокаут.

Поєдинок відбувся в андеркарті виставкового бою Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший у Лас-Вегасі. На вболівальників чекало справжнє шоу, де зустрілись блогер та колишній баскетболіст, пише 24 канал.

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Моторошний нокаут

Для американського блогера Джейка Пола цей бій став другим у професійній кар'єрі за правилами боксу. (у першому бою він також святкував перемогу). А зірка НБА Нейтон Робінсон дебютував на ринзі.

Боксери були у рівних умовах. Жоден з них немає досвіду виступів, тому це ще більше додавало цікавості та невизначеності, хто ж стане переможцем.

Поєдинок відбувався за повного домінування блогера, який вже у другому раунді завершив бій нокаутом. Він відправив ексбаскетболіста на канвас, який довго не міг прийти до тями. До цього Робінсон тричі побував у нокдауні.