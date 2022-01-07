Головний тренер збірної України претендує на звання найкращого коуча року за версією ФІФА

ФІФА оголосила імена трьох номінантів на звання найкращого тренера жіночих команд у рамках премії The Best FIFA Football Awards 2021. Наставника жіночої збірної України з футболу Луїса Кортеса було включено до фінального списку з трьох претендентів.

Також на нагороду The Best претендують тренер лондонського Челсі Емма Хейз і Саріна Вігман, яка раніше працювала з жіночою збірною Нідерландів, а зараз очолює збірну Англії.

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Переможця голосування буде оголошено 17 січня на церемонії The Best FIFA Football Awards.

Сезон для Кортеса

Минулого року 35-річний іспанський фахівець, очолюючи Барселону, привів команду до "золотого требла", вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії, а також жіночу Лігу чемпіонів.

Завдяки цьому УЄФА визнала іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021, а також у 2021 році отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії.

Прийшов підіймати збірну України