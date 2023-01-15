Тренер Марселя дав оцінку діям Маліновського у переможному матчі в Лізі 1

Український хавбек Руслан Маліновський провів першу гру за Марсель у стартовому складі. Головний тренер французької команди Ігор Тудор прокоментував дії українця.

У 19 турі чемпіонату Франції Олімпік Марсель на "Велодромі" впевнено переміг Лор'ян (3:1). Новачок "провансальців" Руслан Маліновський вперше вийшов в основі команди.

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Тудор: Я задоволений грою Маліновського

Головний тренер Марселя Ігор Тудор дав оцінку діям українського хавбека в матчі. Руслан ще не повністю звик до гри партнерів, тож йому дають час на адаптацію.

Здорово, що я маю таких гравців і ми тримаємося в топ-3. Маліновський? Руслан провів хороший матч, я задоволений його грою. Звичайно, йому потрібен час, щоб зрозуміти модель гри нової команди. Впевнений, все вийде,

– сказав Тудор.

Зазначимо, що Маліновський провів на полі 66 хвилин. Тудор довірив українцю роль другого атакувального півзахисника. Руслан не відзначився результативними діями, але "каші не зіпсував".