За інформацією джерела, Віктор Циганков підписав угоду із іспанською Жироною. 25-річний вінгер вже пройшов медогляд в команді.
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Циганков у Жироні
Угода Циганкова з іспанським клубом буде розрахована на чотири роки. У понеділок буде офіційно оголошено про підписання контракту, який вступить в дію з літа 2023 року. До речі, Віктор перейде в Жирону в статусі вільного агента і Динамо не отримає компенсацію за свого вихованця.
Проте найближчі півроку Циганков продовжить грати в київському Динамо.
Раніше ми повідомляли, що вінгер Динамо перебуває за кордоном. Він пропустив медогляд, який проходив у столиці. Контракт із киянами у Циганкова закінчується 30 червня 2023 року.
Що відомо про новий клуб Циганкова
- Жирона входить до холдингу City Football Group, який володіє акціями Манчестер Сіті, Труа, Палермо, Нью-Йорк Сіті та інших.
- "Жирондинці" не були грандами іспанського футболу. Найкращий результат вони продемонстрували в сезоні 2017/18 – 10 місце.
- Після 16 матчів в нинішньому сезоні Ла Ліги Жирона посідає 12 сходинку в турнірній таблиці.
- Команду тренує легенда Реала та збірної Іспанії Мічел.