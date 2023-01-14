За інформацією джерела, Віктор Циганков підписав угоду із іспанською Жироною. 25-річний вінгер вже пройшов медогляд в команді.

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Циганков у Жироні

Угода Циганкова з іспанським клубом буде розрахована на чотири роки. У понеділок буде офіційно оголошено про підписання контракту, який вступить в дію з літа 2023 року. До речі, Віктор перейде в Жирону в статусі вільного агента і Динамо не отримає компенсацію за свого вихованця.

Проте найближчі півроку Циганков продовжить грати в київському Динамо.

Раніше ми повідомляли, що вінгер Динамо перебуває за кордоном. Він пропустив медогляд, який проходив у столиці. Контракт із киянами у Циганкова закінчується 30 червня 2023 року.

Що відомо про новий клуб Циганкова