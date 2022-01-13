Головний кандидат на заміну Шевченка відмовився очолити Дженоа

Італійський клуб Дженоа може звільнити Андрія Шевченка з посади головного тренера команди. Однак "грифони" не змогли домовитися з головним претендентом на заміну українця.

Новий претендент на тренерське крісло Дженоа

Представники Дженоа вели переговори з агентами французького тренера Руді Гарсії. 57-річний фахівець відмовився очолювати генуезців, які борються за виживання у Серії А.

До речі Дженоа підпише півзахисника збірної Німеччини: але він не зможе допомогти Шевченку

Повідомляється, що Гарсія не зацікавлений у роботі у Дженоа.

Після провалу з французом представники Дженоа перемкнули свою увагу на екстренера берлінської Герти Бруно Лаббадію.

Дженоа готується звільнити Шевченка

Український фахівець очолив Дженоа в листопаді 2021 року. "Грифони" стали першим клубом для Шевченка як тренера.

На чолі генуезців колишній наставник збірної України провів 10 матчів. В активі Шевченка одна перемога в матчі Кубка Італії проти Салернітани.

У чемпіонаті Італії "грифони" програли 6 матчів і ще тричі зіграли внічию. Наразі клуб посідає 19 місце та ризикує вилетіти із Серії А.

Керівники Дженоа не знайшли спільного рішення щодо майбутнього тренера. Шевченку буцімто дали останній шанс, після чого з'явилася інформація, що клуб веде з наставником переговори про розірвання контракту.

Дженоа буцімто доведеться заплатити штабу українця близько 20 мільйонів євро за дострокове припинення співпраці.