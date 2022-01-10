Поразка від колишніх може стати фатальною
Андрій Шевченко може видихнути. Керівництво клубу з Генуї вирішило дати українцю ще один шанс.
До теми Дженоа може звільнити Шевченка після поразки від клубу Коваленка
Після домашньої поразки від Спеції (0:1) італійські журналісти натякнули на можливе звільнення Шевченка з поста головного тренера. 10 січня відбулась зустріч між босами команди та менеджментом, де визначилось майбутнє українського спеціаліста у Дженоа.
Екснаставник збірної України точно готуватиме команду до найближчого кубкового матчу проти Мілана, за який раніше виступав у ролі футболіста.
У цьому сезоні команди вже зустрічались на одному футбольному полі у Серії А. "Россонері" на виїзді розгромили суперника з рахунком 0:3.
Боси "грифонів" вже начебто навіть придивлялись до двох кандидатур на заміну Шевченку. Серед варіантів були Давіде Баллардіні та Роландо Маран.
Дженоа все ближча до вильоту
- Навіть прихід українського тренера не витягнув Дженоа з дна таблиці Серії А.
- Під керівництвом Шевченка "грифони" провели 10 матчів, у яких здобули лише одну перемогу (у Кубку Італії проти Салернітани (1:0) та тричі розписали мирову. В усіх інших поєдинках клуб із Генуї зазнав поразки.
- Підопічні Шевченка посідають передостаннє 19-те місце, маючи у своєму активі 12 очок.
- Нагадаємо, що Андрій Миколайович підписав угоду з Дженоа, яка розрахована до 30 червня 2024 року.