Поразка від колишніх може стати фатальною

Андрій Шевченко може видихнути. Керівництво клубу з Генуї вирішило дати українцю ще один шанс.

До теми Дженоа може звільнити Шевченка після поразки від клубу Коваленка

Після домашньої поразки від Спеції (0:1) італійські журналісти натякнули на можливе звільнення Шевченка з поста головного тренера. 10 січня відбулась зустріч між босами команди та менеджментом, де визначилось майбутнє українського спеціаліста у Дженоа.

Екснаставник збірної України точно готуватиме команду до найближчого кубкового матчу проти Мілана, за який раніше виступав у ролі футболіста.

До уваги. Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан – Дженоа відбудеться 13 січня о 22:00.

У цьому сезоні команди вже зустрічались на одному футбольному полі у Серії А. "Россонері" на виїзді розгромили суперника з рахунком 0:3.

Боси "грифонів" вже начебто навіть придивлялись до двох кандидатур на заміну Шевченку. Серед варіантів були Давіде Баллардіні та Роландо Маран.

Дженоа все ближча до вильоту