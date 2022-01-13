Про перехід Амірі до Дженоа підтверджують два авторитетні італійські журналісти-інсайдери Ніколо Скіра та Фабріціо Романо. В четвер, 13 січня, він має прибути до Генуї на медогляд, де сторони й мають остаточно підписати угоду.

Футболіст перейде з німецького Баєра, за який виступає з літа 2019 року. Туди він перейшов з іншого німецького клубу Хоффенхайм за 9 мільйонів євро.

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У скільки обійдеться трансфер в Дженоа – поки невідомо. Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро. Він виступає на позиції атакувального півзахисника. Хоча може зіграти й на лівому фланзі півзахисту, чи навіть в центрі.

Амірі в цьому сезоні зіграв у 19 матчах за Баєр, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

В активі півзахисника – п'ять матчів за збірну Німеччини. Він зіграв за олімпійську збірну на змаганнях в Токіо-2020, але команда не змогла вийти з групи.

Але навряд чи Амірі зможе допомогти Дженоа в найближчих матчах. Зараз гравець відновлюється від травми. Дженоа з 13 січня зіграє матч Кубка Італії проти Мілана. А в понеділок, 17 січня, відправиться на виїзді до Фіорентини. За підсумками цих матчів може бути вирішена доля Андрія Шевченка в клубі.