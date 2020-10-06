Викликали саперів та собак: мама української тенісистки налякала організаторів Ролан Гаррос
Українські спортсмени не змогли поборотися за титули на Ролан Гаррос, однак залишили по собі слід. У понеділок, 5-го жовтня, мама українки Дарії Лопатецької спричинила неприємний казус.
Через маму Лопатецької викликали саперів
Під час матчу другого кола юніорського Ролан Гаррос між Лопатецькою і Брендою Фругвіртовою на території спорткомплексу виявили нічийну сумку. Про це повідомляє Xsport з посиланням на Opencourt.ca.
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Сумка лежала неподалік від корту №11. Організатори Ролан Гаррос викликали саперів з собаками, які не виявили в ній вибухонебезпечних речовин.
Пізніше стало відомо, що сумку залишила Анна Філоненко – мати Лопатецької.
Журналісти канадського видання Opencourt.ca намагалися з'ясувати у жінки, чи не було у неї проблем з місцевою поліцією.
Повідомляється, що вона не змогла відповісти, оскільки не володіє англійською.
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