Українські спортсмени не змогли поборотися за титули на Ролан Гаррос, однак залишили по собі слід. У понеділок, 5-го жовтня, мама українки Дарії Лопатецької спричинила неприємний казус.

Через маму Лопатецької викликали саперів

Під час матчу другого кола юніорського Ролан Гаррос між Лопатецькою і Брендою Фругвіртовою на території спорткомплексу виявили нічийну сумку. Про це повідомляє Xsport з посиланням на Opencourt.ca.

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Сумка лежала неподалік від корту №11. Організатори Ролан Гаррос викликали саперів з собаками, які не виявили в ній вибухонебезпечних речовин.

Пізніше стало відомо, що сумку залишила Анна Філоненко – мати Лопатецької.

Журналісти канадського видання Opencourt.ca намагалися з'ясувати у жінки, чи не було у неї проблем з місцевою поліцією.

Повідомляється, що вона не змогла відповісти, оскільки не володіє англійською.