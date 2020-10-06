Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед спарингом з Францією. Наставник "синьо-жовтих" розповів про кадрові проблеми команди.

Шевченко не може розраховувати аж на 14 футболістів. Деякі гравці збірної України травмовані, а інші здали позитивні тести на COVID-19. Про це повідомляє 24 канал.

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Шевченко повідомив, що футболісти, викликані з "Шахтаря", 6-го жовтня здали негативні тести на коронавірус. Втім, це не стосується Андрія Пятова й Тараса Степаненка.

Довелося довикликати тих футболістів, яких могли викликати, які були протестовані. Кілька з них були з молодіжної команди. Спробували викликати голкіпера Паньківа, через позитивний тест нашого капітана Пятова. Паньків приїхав, повторний тест здавався у Франції. Два воротарі – Лунін і Паньків здали позитивні тести,

– сказав Шевченко.

Матч буде зіграний

Шевченко повідомив, що товариський матч між Францією та Україною все ж відбудеться 7-го жовтня.

Ситуація дуже важка. Але є регламент. Сьогодні ми повністю довіряємо позиції французької влади, медичним установам і протоколам у Франції. Наскільки знаю, матч буде зіграний. Для нас це дуже складна ситуація. Мені дуже шкода, що не зміг привезти кращу команду,

– заявив Шевченко.

Тренер збірної України заявили, що йому б хотілося привезти у Францію боєздатну команду, яка б показала хороший футбол.

"Ми постараємося зібрати все можливе, всіх кращих гравців, які б змогли зіграти. У Франції наступні два матчі в Лізі націй, як і у нас. Ми граємо з Німеччиною та Іспанією. Я теж повинен виходити з цієї ситуації, тому що такі матчі вже офіційні", – додав тренер "синьо-жовтих".

Разом з тим, Шевченко заявив, що через кадрові проблеми отримали шанс молоді футболісти.

Відео пресконференції Шевченка

Кого не буде у матчі з Францією

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція)

Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів

Ілля Забарний

Юхим Конопля

Юрія Паньків

Олександр Зубков

Володимир Шепелєва

Роман Безус

Матч між Францією та Україною повинен відбутися 7-го жовтня у Сент-Дені. Початок гри о 22:10.