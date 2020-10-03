У п'ятницю, 2 жовтня, трапилося чимало важливих новин зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Суперники "Зорі" у груповому етапі Ліги Європи

2 жовтня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Своїх суперників отримала луганська "Зоря", пише 24 канал.

До теми Жеребкування Ліги Європи: результати, групи, дати та суперники

Під час жеребкування "Зоря" потрапила до групи G, де її суперником будуть португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.

Календар Ліги Європи:

Тур 1: 22 жовтень

Тур 2: 29 жовтень

Тур 3: 5 листопад

Тур 4: 26 листопад

Тур 5: 3 грудень

Тур 6: 10 грудень

Матчі збірної України можуть перенести до Львова

На засіданні КМДА 2 жовтня розглянули листи МОЗ і УАФ про скасування заборони на проведення матчів у Києві з глядачами. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією було прийнято рішення залишити заборону в силі.

В УАФ все ж хочуть провести найближчі матчі збірної України з глядачами. Розглядаються кілька варіантів вирішення цього питання.

Коротко Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

Один з них – перенесення ігор Ліги націй проти Німеччини та Іспанії до Львова. Місцева влада міста дозволила відвідування трибун в кількості 30% від них. Остаточне рішення буде відомо найближчими днями.

Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Єдина тенісистка з українок, яка залишилась на Ролан Гаррос, Еліна Світоліна (№5 WTA) у третьому колі турніру вийшла на корт проти першої ракетки Росії Катерини Александрової (№31 WTA).

Українка у складному матчі здолала суперницю – 6:4, 7:5. Тенісистки провели на корті 1 годину 42 хвилини.

У переможному матчі Світоліна зробила дві подачі на виліт, а от Александрова – 2. Шість подвійних помилок на своїй подачі зробила українська тенісистка. Перемогу українка здобула і внаслідок меншої кількості невимушених помилок – 30. Росіянка зробила на 18 помилок більше – 48.

У наступному раунді Еліна Світоліна зустрінеться проти француженки Каролін Гарсії.

У біатлоністки Віти Семеренко – коронавірус

Збірна України з біатлону відправилася на перший закордонний збір в Німеччину. Однак з командою не полетіла Віта Семеренко, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Перед вильотом до Німеччини біатлоністи здали необхідний тест на коронавірус. Він показав наявність інфекції у Віти Семеренко. Відтак олімпійську чемпіонку відправили на самоізоляцію. І вона не змогла полетіти з рештою команди.

Натомість до команди приєднався капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Перед цим тест показав в нього наявність коронавірусу. Однак два наступні тестування виявилися негативними. І він отримав дозвіл відправитися з командою.