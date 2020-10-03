Суперники "Зорі" у Лізі Європи, матчі збірної України можуть перенести: новини спорту 2 жовтня
У п'ятницю, 2 жовтня, трапилося чимало важливих новин зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Суперники "Зорі" у груповому етапі Ліги Європи
2 жовтня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Своїх суперників отримала луганська "Зоря", пише 24 канал.
До теми Жеребкування Ліги Європи: результати, групи, дати та суперники
Під час жеребкування "Зоря" потрапила до групи G, де її суперником будуть португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.
Календар Ліги Європи:
Тур 1: 22 жовтень
Тур 2: 29 жовтень
Тур 3: 5 листопад
Тур 4: 26 листопад
Тур 5: 3 грудень
Тур 6: 10 грудень
Матчі збірної України можуть перенести до Львова
На засіданні КМДА 2 жовтня розглянули листи МОЗ і УАФ про скасування заборони на проведення матчів у Києві з глядачами. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією було прийнято рішення залишити заборону в силі.
В УАФ все ж хочуть провести найближчі матчі збірної України з глядачами. Розглядаються кілька варіантів вирішення цього питання.
Коротко Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах
Один з них – перенесення ігор Ліги націй проти Німеччини та Іспанії до Львова. Місцева влада міста дозволила відвідування трибун в кількості 30% від них. Остаточне рішення буде відомо найближчими днями.
Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Єдина тенісистка з українок, яка залишилась на Ролан Гаррос, Еліна Світоліна (№5 WTA) у третьому колі турніру вийшла на корт проти першої ракетки Росії Катерини Александрової (№31 WTA).
Українка у складному матчі здолала суперницю – 6:4, 7:5. Тенісистки провели на корті 1 годину 42 хвилини.
У переможному матчі Світоліна зробила дві подачі на виліт, а от Александрова – 2. Шість подвійних помилок на своїй подачі зробила українська тенісистка. Перемогу українка здобула і внаслідок меншої кількості невимушених помилок – 30. Росіянка зробила на 18 помилок більше – 48.
У біатлоністки Віти Семеренко – коронавірус
Збірна України з біатлону відправилася на перший закордонний збір в Німеччину. Однак з командою не полетіла Віта Семеренко, яка здала позитивний тест на коронавірус.
Перед вильотом до Німеччини біатлоністи здали необхідний тест на коронавірус. Він показав наявність інфекції у Віти Семеренко. Відтак олімпійську чемпіонку відправили на самоізоляцію. І вона не змогла полетіти з рештою команди.
Натомість до команди приєднався капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Перед цим тест показав в нього наявність коронавірусу. Однак два наступні тестування виявилися негативними. І він отримав дозвіл відправитися з командою.
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: бій офіційно пройде на UFC 254 – дата та місце28 вересня , 21:46
-
Непереможний український боксер знищив суперника та здобув 18 поспіль перемогу нокаутом: відео26 вересня , 09:31