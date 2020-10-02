Єдина тенісистка з українок, яка залишилась на Ролан Гаррос, Еліна Світоліна (№5 WTA) у третьому колі турніру вийшла на корт проти першої ракетки Росії Катерини Александрової (№31 WTA)

Тенісистки провели на корті 1 годину 42 хвилини. Українка у двох сетах перемогла представницю Росії, пише 24 канал.

До речі: Тенісистка покинула корт на інвалідному візку – суперниця звинуватила її у симуляції: відео

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Александрова (Росія) 2:0 (6:4, 7:5)

Чотири хвилини знадобилося Світоліній, щоб взяти свою подачу у першому геймі. Александрова навіть одного разу вийшла на брейк-пойнт, але Еліна зібралася і виграла два поспіль м'ячі. Росіянка швидко відповіла та забрала другий гейм у свій актив.

Така рівна гра на корті тривала протягом восьми геймів, коли рахунок у зустрічі був 4:4. Ключовим геймом для українки став дев'ятий гейм, у якому кілька разів було "рівно", але українка завдяки подачі та потужному удару залишила подачу за собою. Вирішальний шостий гейм Світоліна взяла під "нуль" – 6:4.

Дуже складний поєдинок для обох тенісисток. Росіянка не дала Світоліній легко взяти бодай один гейм у першій партії. На початку другого сету обидві тенісистки віддали подачі одна одній.За рахунку 2:2 Світоліній вдалось вийти вперед у сеті, вона взяла брейк-пойнт на своїй подачі.

Александрова не опускала руки та зрівняла рахунок 4:4. Здавалось, що Світоліна легко візьме дев'ятий гейм, але російська тенісистка знову звела намагання українки до мінімуму, зрівнявши рахунок у геймі 40:40, але тенісистка з Росії невдало зіграла на укороченому ударі, м'яч після якого полетів у аут – 5:4 на користь Еліни Світоліної.

У наступному геймі, щось неймовірне показувала на корті росіянка і за рахунку 30:40 дивом встигнула відбити підступний укорочений від Еліни – 5:5.

Дев'ять хвилин тривав гейм. Світоліна дозволила суперниці вийти на брейк-пойнт. Але потім рахунок коливався між "більше" в українки або "рівно". На щастя, Еліна залишила подачу у себе і забезпечила собі як мінімум тай-брейк у другому сеті – 6:5.

Александрова занервувала на своїй подачі і буквально подарувала гейм Світоліній – 7:5. Українка вийшла у четверте коло Відкритого чемпіонату Франції.

Job done @ElinaSvitolina is the first seed through to R16, getting past Alexandrova in straight-sets 6-4, 7-5. #RolandGarros pic.twitter.com/JugDz3k4aS — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

У переможному матчі Світоліна зробила дві подачі на виліт, а от Александрова – 2. Шість подвійних помилок на своїй подачі зробила українська тенісистка. Перемогу українка здобула і внаслідок меншої кількості невимушених помилок – 30. Росіянка зробила на 18 помилок більше – 48.

У наступному раунді Еліна Світоліна зустрінеться проти переможниці пари Гарсіа / Мертенс.