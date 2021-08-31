Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Харатін покинув розташування збірної і полетів підписувати контракт з Легією. Наставник збірної відповів на питання журналістів з приводу трансферу Харатіна і його терміни повернення в збірну.

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Харатін прийшов до мене о першій годині ночі, і сказав, що його продали в Легію, він сам був в шоці, сам нічого не знав. Його продали в Легію, він їде на медогляд. Я його відпустив. Він до нас приєднається 1 числа після Казахстану,

– розповів Олександр Петраков під час прес-конференції.

"Яремчук здоровий, він буде тренуватися в загальній групі. З ним все нормально. Після вакцинації у нього трохи була температура, це особливості організму. Він в строю", – сказав Петраков.

Матч відбору на чемпіонат світу-2022 між Казахстаном і Україною відбудеться 1 вересня о 17:00.

Що відомо про трансфер Харатіна в Легію