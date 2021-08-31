Ярмоленко розмовляв на передматчевій пресконференції українською мовою, чим заслужив комплімент від журналістів.

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Я трішки соромився говорити українською, хоч я з батьками і розмовляю українською, але вона не чиста. Я думав, що якщо я вживатиму слова-паразити, то люди будуть сміятися наді мною, а потім я дав одне інтерв’ю українською і люди сказали, що начебто нічого, гарно розмовляю. Сьогодні вирішив спробувати. Якщо всім подобається, буду розмовляти українською,

– сказав Ярмоленко.

Футболіста підтримав виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який після слів Ярмоленка перейшов на українську.

"Я теж тоді буду спілкуватися українською", – зазначив Петраков.

На останок фахівець запитав, чи не будуть журналісти сміятися із помилок. На що ті запевнили, що не будуть.

Матч відбору до ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок о 17:00.

Казахстан – Україна: перед матчем