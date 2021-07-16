Поліція розшукує спортсмена

20-річний важкоатлет з Уганди Джуліус Ссекітолеко зник безвісти у Японії. Зникнення спортсмена виявили, коли прийшли за його тестом на COVID-19.

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Угандійця намагалися знайти, щоб отримати зразок для тестування на коронавірус. Востаннє його бачили вдень у кімнаті готелю, який розташований поруч зі тренувальним табором.

За інформацією Inside The Games, партнери по команді підтвердили зникнення важкоатлета. Наразі місцева поліція розшукує спортсмена з Уганди.

Зникнення спортсмена може викликати побоювання щодо антикоронавірусних заходів. Усім спортсменам дозволяється відвідувати лише обмежені місця і забороняється контактувати з місцевими жителями.

Делегація Уганди прибула у Токіо ще 19 червня. Команда розмістилася у місті Ізумісано префектури Осака. 16 липня вони повинні були здати чергові тести на коронавірус.

Усі учасники мають здавати свої зразки для тестування на COVID-19 щоранку. У двох членів збірної Уганди були виявлені позитивні результати на коронавірус після приїзду в Японію.