Футболіст англійського "Вест Гема" і збірної України Андрій Ярмоленко може продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче".

Про це повідомляє Star.com.tr. Турецький клуб активно контактує з 30-річним українцем і вже погодив з ним потенційні терміни трансферу – серпень поточного року.

До слова "Фенербахче" націлився на трансфер лідера збірної України

Цікаво, що в останні дні преса активно сватає на пост головного тренера "Фенербахче" Сергія Реброва, з яким Ярмоленко кілька сезонів працював у "Динамо".

Зазначається, що поточна ринкова вартість Андрія Ярмоленка становить близько 9-10 мільйонів євро.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у "Вест Хемі"

11 липня 2018 року Ярмоленко став гравцем англійського клубу "Вест Хем Юнайтед", перейшовши з дортмундської "Боруссії" за 22 млн фунтів стерлінгів, плюс 3 млн фунтів можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Підписав контракт на 4 роки. Дебютував 12 серпня в матчі проти "Ліверпуля" (0:4), вийшов на 67-й хвилині замість Марко Арнаутовича. 16 вересня забив перші голи за клуб: на 11-й хвилині з пасу Арнаутовича і на 31-й хвилині з пасу капітана команди Марка Нобла, матч закінчився 3:1.

20 жовтня 2019 року в матчі 9 туру АПЛ проти "Тоттенхема" отримав травму ахіллового сухожилля і вибув з футболу як мінімум на півроку.