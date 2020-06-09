Один з представників "Унікахи" здав позитивний тест на COVID-19. За іспанський клуб виступає баскетболіст збірної України Володимир Герун.

Невідомо, чи є хворий гравцем, тренером або співробітником іспанського клубу. У нього не було симптомів захворювання, повідомляє Eurohoops.

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Незважаючи на це, команда продовжує тренування, а хворий поміщений на самоізоляцію. При цьому вже у вівторок, 9 червня, команда відправилася до Валенсії для продовження чемпіонату Іспанії.

Українець Герун перейшов в "Унікаху" цього літа. До цього він виступав в Іспанії за "Бреоган". Українець увійшов до топ-5 голосування за звання MVP чемпіонату Іспанії минулого сезону.

Чемпіонат Іспанії з баскетболу