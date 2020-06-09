У команді гравця збірної України виявили коронавірус
Один з представників "Унікахи" здав позитивний тест на COVID-19. За іспанський клуб виступає баскетболіст збірної України Володимир Герун.
Невідомо, чи є хворий гравцем, тренером або співробітником іспанського клубу. У нього не було симптомів захворювання, повідомляє Eurohoops.
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Незважаючи на це, команда продовжує тренування, а хворий поміщений на самоізоляцію. При цьому вже у вівторок, 9 червня, команда відправилася до Валенсії для продовження чемпіонату Іспанії.
- Українець Герун перейшов в "Унікаху" цього літа. До цього він виступав в Іспанії за "Бреоган". Українець увійшов до топ-5 голосування за звання MVP чемпіонату Іспанії минулого сезону.
Чемпіонат Іспанії з баскетболу
- Чемпіонат Іспанії з баскетболу так само, як і футбольний національний турнір, вирішили не завершувати через коронавірус, а дограти.
- Баскетбольний чемпіонат Іспанії повернеться 17 червня: всі матчі пройдуть у Валенсії. Команди вже щосили тренуються.