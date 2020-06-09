Ребров покине угорський "Ференцварош" і очолить новий клуб – ЗМІ
Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров очолить турецький "Фенербахче".
Про це інформує Turkiye Gazetesi. 46-річний фахівець вже повідомив своєму клубові, що після закінчення поточного сезону він піде.
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Повідомляється, що Ребров кілька разів розмовляв по телефону з керівництвом клубу зі Стамбула. Після цього погодили рішення, що він очолить "Фенербахче" після закінчення сезону.
Цю інформацію джерела підтвердив агент Реброва Шандор Варга. На даний момент український тренер знаходиться в тісному контакті з турецькою стороною і вже будує плани на наступний сезон.
"Фенербахче" три місяці тому звільнив головного тренера Ерсун Янала, але так і не зміг підшукати йому заміни. Команда йде на 7-му місці в чемпіонаті.
Що відомо про Сергія Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".