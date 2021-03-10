Перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, Олімпіада-2020 без глядачів: новини спорту 9 березня

У вівторок, 9 березня, сталося чимало подій у світі спорту, які цікаві українським вболівальникам. Про найголовніші з них – читайте у дайджесті від Спорт24.

Результати Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 березня, визначилися перші учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонівсезону-2020/2021. За путівку до наступного раунду боролися Боруссія Дортмунд із Севільєю та Ювентус з Порту.

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Севілья зі стартових хвилин влаштувала штурм воріт Боруссії, який не увінчався успіхом. Натомість на 35 хвилині "джмелі" організували поодиноку атаку, яка завершилася голом нестримного Ерлінга Голанда.

Після перерви неймовірний норвежець не без проблем подвоїв перевагу своєї команди. Севілья до кінця матчу відігралася, але не змогла вийти до чвертьфіналу.

У підсумку Боруссія та Севілья зіграли внічию (2:2), а "джмелі" пройшли далі, вигравши за сумою двох матчів 5:3.

У паралельному поєдинку непросте завдання стояло перед Ювентусом, який вважався фаворитом у протистоянні з Порту. Через поразку на виїзді з рахунком 2:1 італійцям потрібно було забивати мінімум один гол.

Однак у першому таймі завдання італійців ускладнив Сержіу Олівейра. Гравець Порту на 19 хвилині реалізував пенальті, тому "Юве" потрібно було забивати мінімум двічі.

У другому таймі розгорнулася справжня драма. Уже на 49 хвилині на табло було 1:1. Федеріко К'єза відзначився голом з меж штрафного. А через 5 хвилин Порту залишився у меншості. Теремі за 2 хвилини напрацював на вилучення. Ювентус уже на 63 хвилині був попереду завдяки другому голу К'єзи.

Ювентус не зміг розвинути успіх та довів матч з Порту до додаткового часу. Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами. Ювентус виграв поєдинок з рахунком 3:2.

Однак за сумою двох матчів результат рівний – 4:4. У підсумку до чвертьфіналу пройшов Порту, який забив більше голів на полі Ювентуса.

Японія готується провести Олімпіаду без іноземних вболівальників

Влітку 2021 року в Японії відбудуться перенесені Олімпійські ігри. Але глядачів на трибунах може і не бути.

Влада Японії розглядає варіант, при якому Олімпійські ігри відбудуться без іноземних вболівальників на трибунах. На такий крок уряд Японії може піти через занепокоєння громадськості через коронавірус. Адже у багатьох країнах виявлені мутації вірусу.

Відтак в Японії планують:

заборонити в'їзд іноземним вболівальникам на Олімпіаду

провести церемонію відкриття без вболівальників – лише за участі спортсменів та офіційно запрошених гостей.

Еліна Світоліна програла росіянці у стартовому матчі в Дубаї

Олімпіада-2020 запланована в Токіо з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало стартувала на турнірі WTA у Дубаї. Найкраща тенісистка України програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій в 1/16 фіналу.

На турнірі в Дубаї з призовим фондом 1, 835,490 доларів більше не залишилося представниць України. У понеділок, 8 березня, поразок зазнали Леся Цуренко та Катаріна Завацька.

Йоахім Льов покине збірну Німеччини після Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов покине команду після чемпіонату Європи. Рішення тренера підтримали у Німецькому футбольному союзі.

Йоахім Льов сам звернувся з проханням розірвати свою угоду, яка діяла до кінця 2022 року. Останнім турніром, який Льов проведе на чолі збірної Німеччини, стане Євро-2020.