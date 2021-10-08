Трилер Бельгії та Франції, смерть "Містера Олімпії": новини спорту 7 жовтня

Четвер, 7 жовтня, видався доволі видовищним і багатим на події у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Франція та Бельгія влаштували трилер

Збірні Бельгії та Франції позмагалися за право зіграти з Іспанією у фіналі Ліги націй. Матч видався ще тим видовищем, а французи вирвали перемогу буквально на останніх хвилинах гри.

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Перша половина гри пройшла під повним домінуванням Бельгії. Це й відобразилося на рахунку – після голів Караско і Лукаку на перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь "червоних дияволів".

Перевернути гру з ніг на голову Франція змогла лише в другі 45 хвилин. По черзі відзначилися Бензема, Мбапе (з пенальті) та Тео Ернандес. До слова, виходити у фінал могла й Бельгія, але в голі Лукаку на 87 хвилині арбітр побачив офсайд.

Смерть фаворита "Містера Олімпії"

У фіналі Франція та Іспанія зіграють вже в неділю, 10 жовтня. Того ж дня Бельгія позмагається з Італією в матчі за третє місце.

В Орландо раптово помер бодибілдер Джордж Петерсон. Його бездиханним у готельному номері знайшов тренер. Причини смерті культуриста наразі невідомі.

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Що цікаво, Петерсон помер напередодні старту змагань "Містер Олімпія", який мав відбутися 7 жовтня. Саме він і був фаворитом турніру.



Культурист Джордж Петерсон / Фото Mr. Olympia LLC

Шейхи купили Ньюкасл

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії став власником футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед, який виступає в Англійській прем'єр-лізі. За даними ЗМІ, вартість угоди – близько 350 мільйонів євро.

Інвестиційний фонд також пообіцяв АПЛ, що Королівство Саудівська Аравія не буде контролювати футбольний клуб.

Що цікаво, фани з радістю зустріли таку новину. Вони влаштували танці біля стадіону улюбленого клубу. Імовірно, це пов'язано з поганим станом справ останнім часом – після семи матчів Ньюкасл має 3 очки й посідає передостаннє місце в АПЛ.