Бельгія – Франція 2:3

Голи: Караско, 37, Лукаку, 40 – Бензема, 62, Мбапе, 69 (пен), Т. Ернандес (90)

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Востаннє команди зустрічалися одне з одним ще на чемпіонаті світу-2018. Тоді в півфіналі мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкувала збірна Франції, яка в підсумку й стала чемпіоном світу.

Бельгія впевнено виграла свою групу в Лізі націй, набравши 15 очок у шести матчах. Єдиною поразкою була невдала поїздка в Лондон до збірної Англії – 2:1.

Ще більш упевнено свою групу виграла збірна Франції. Вона в шести матчах набрала 16 залікових пунктів. Лише домашній матч проти Португалії закінчився в нічию – 0:0.

Розгромний дебют Бельгії

Вже з перших хвилин матчу обидві команди почали активні походи в атаку. Бельгія була зовсім близько до забитого гола ще на 4 хвилині гри. Після сольного забігу правим флангом Ромелу Лукаку прострілив у штрафний майданчик, але небезпечний удар Кевіна Де Брюйне самовіддано відбив Уго Льоріс.

Через 2 хвилини забіг Лукаку повторив вінгер Франції Кіліан Мбапе – він набрав надзвичайну швидкість і прокинув м'яч повз захисника й воротаря суперників, але за інерцією полетів у щиток за межами поля.

Вже в перші кілька хвилин матчу суперники обмінялися кількома доволі перспективними атаками. Помітно, що обидві команди планують грати лише на атаку. Лише ближче до 10 хвилини матчу події трішки заспокоїлись, а небезпечні моменти обмежувалися хіба що дальніми ударами без загрози для воріт жодної з команд.

Ближче до середини тайму обидві команди й зовсім сіли на свої половини. Матч тривав у ритмі повільного перепасовування м'яча в центрі поля з незначними походами на чужу половину, але без небезпечних моментів. М'ячем переважно володіють бельгійці.

На 31 хвилині був натяк на пенальті у ворота Франції. У штрафний майданчик дуже небезпечно увірвався Еден Арзар і вже збирався пробивати по воротах Льоріса з близької відставні, але впав після можливого контакту з захисником. Суддя вирішив промовчати в цьому епізоді.

Рахунок матчу відкрили на 37 хвилині. Янік Караско з лівого флангу прорвався в штрафний майданчик французької команди й пробив у нижній ближній кут Льоріса – 1:0.

Франція не встигла оговтатись від першого голу, як через 3 хвилини Ромелу Лукаку пропуском м'яча обдурив Лукаса Ернандеса, увірвався в штрафний майданчик і пробив у ближню дев'ятку – 2:0.

На 45 хвилині Еден Азар міг доводити рахунок до непристойного вже в першому таймі. Втім, з сильним ударом з-за штрафного майданчика в ближній нижній кут цього разу впорався Уго Льоріс. Одразу в контратаці Кіліан Мбапе влучив у сітку воріт Тібо Куртуа, але з зовнішнього боку.

Бельгія – Франція: відеоогляд першого тайму

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Другий тайм

На початку другого тайму Бельгія знову замахнулась на 3:0. Після затяжної атаки в штрафний майданчик подав Люк Кастань, але Ромелу Лукаку пробив просто в руки Уго Льорісу.

Загалом другу половину гри більш націлено на ворота суперника почала збірна Франції. Втім, у перші 10 хвилин були лише два удари Поля Погда – як після дальнього удару метрів з 30, так і після удару головою після штрафного Антуана Грізмана м'яч пройшов високо без небезпеки для воріт.

На 58 хвилині дуже небезпечну атаку створив Кіліан Мбапе, який обіграв двох захисників і прострілив на Антуана Грізмана. Однак останній неточно пробив у порожній ближній кут.

Надію французам подарував Карім Бензема. На 62 хвилині нападник прийняв пас від Кіліана Мбапе, накрутив одразу чотирьох захисників суперника й відправив м'яч у дальній кут воріт Тібо Куртуа – 2:1.

Після третього голу в матчі команди обмінялися кількома контратаками, але до удару по воріт справа так і не дійшла. На 67 хвилині матчу виник суперечливий момент після падіння Антуана Грізмана в карному майданчику бельгійців. Арбітр вирішив переглянути VAR і призначив пенальті, хоча спершу вказував на кутовий.

11-метровий удар пішов реалізовувати Кіліан Мбапе. І зробив це доволі вдало! Сильний удар у кут воріт став недосяжним для Тібо Куртуа – 2:2.

Неймовірну атаку створили французи на 77 хвилині, маючи всі шанси вперше за гру вийти вперед. Після забігання Павара по правому флангу й прострілу в штрафному майданчику Бельгії виникла вовтузня, після якої з лінії карного пробив Поль Погба. Вчасно виставив руку Тібо Куртуа, який врятував ворота своєї команди.

Франція заволоділа ініціативою, але після помилки Бенджаміна Павара Янік Караско вивів на удар Ромелу Лукаку. Після удару останнього бельгійці вже побігли святкувати гол і ледь не перемогу, але після перегляду повтору арбітр гол скасував.

Ледь не вийшла вперед і Франція. Після удару зі штрафного на 90 хвилині матчу в кількох метрах від карного майданчика м'яч влучив просто в хрестовину.

Не минуло й кількох секунд, як після прострілу Павара Тео Ернандес відправив м'яч у дальній кут воріт – 2:3! Павар реабілітувався за попередню помилку, а Ернандес забив дебютний гол у дебютному матчі за збірну.

Бельгія – Франція: відеоогляд другого тайму

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